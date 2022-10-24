Южно-Сахалинск, , 09:17 — REGNUM На Сахалине в Долинске при благоустройстве территории, прилегающей к капитально отремонтированному пешеходному тротуару, использовали землю с похоронными венками. Местные жители уверены, что грунт завезли с кладбища, сообщил телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Венок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Городам Дальнего Востока выделят 5 млрд рублей в год на благоустройство

«Люди бы и не заметили, что грунт — голимая глина, если бы из неё не торчали траурные венки», — написали авторы канала.

После обращения в местную администрацию венки убрали, но грунт остался.

Мэр Долинского городского округа Александр Тугарев написал в своём телеграм-канале, что работы на объекте приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Подрядчик заверил, что землю он приобрёл у предпринимателя в Южно-Сахалинске. Тугарев поручил обратиться в полицию для проведения проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, города Дальнего Востока с численностью населения до 250 тыс. человек в 2023 и 2024 годах получат 5 млрд рублей на благоустройство и создание комфортной городской среды. Такое поручение правительству и Госдуме дал президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре Восточного экономического форума во Владивостоке