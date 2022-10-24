Томск, 24 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Томская область вошла в числе десяти российских регионов, где значительно снизился уровень подростковой преступности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

По данным томской полиции, за девять месяцев 2022 года число подростков, совершивших преступления в области, снизилось на 32%. Как отмечается, этого удалось достичь благодаря изменению подходов к профилактической работе.

В комплекс профилактических мероприятий входят правовые беседы, открытые уроки, конкурсы, вовлечение детей в досуговую деятельность и так далее.

Детский омбудсмен региона Лариса Лоскутова также предложила использовать опыт Новосибирской области по созданию низкопороговых подростковых пространств, куда может прийти любой ребёнок и заниматься досуговой деятельностью.

«В регионах есть действенная практика по созданию социальных театров в школах, куда для постановок привлекают детей из групп риска для организации досуга, они активно включаются в актерскую деятельность и в обсуждение подростковых проблем», — отметила она.

Замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко также заявила о необходимости трудоустроить на следующих летних каникулах все детей, состоящих на учёте. Муниципалитетам предложено искать рабочие места в подведомственных организациях и в бизнесе.