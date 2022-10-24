Москва, 24 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Параметры будущей защитной зоны для Запорожской АЭС уже обсуждаются Россией и МАГАТЭ, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

Balk Сергей Рябков

В интервью «Известиям» дипломат рассказал, что договорённости о демилитаризации зоны вокруг АЭС невозможны.

«Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения, — рассказал Рябков. — Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен — он необходим».

Он отметил, что Россия находится в тесном контакте с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.