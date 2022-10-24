Донецк, , 09:13 — REGNUM За сутки в ДНР при обстрелах ВСУ ранения получили пять мирных жителей. Об этом 24 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным представительства ДНР в СЦКК, киевские каратели по территории ДНР выпустили 274 боеприпаса. ВСУ открывали огонь с применением РСЗО БМ-21 «Град», снарядов калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, неуправляемых авиационных ракет. Под обстрелы попали 12 населённых пунктов. Повреждены 17 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов ранены пять мирных жителей.