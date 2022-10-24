Джакарта, , 09:13 — REGNUM Компания Modena в Индонезии и XH&M Албания заключили деловую сделку на сумму 35 млн долларов США на бизнес-форуме Индонезия — Центральная и Восточная Европа (INACEE) 2022, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Деловая сделка, которая включает сотрудничество и инвестиции между индонезийскими и албанскими компаниями, была заключена при содействии посла Индонезии в Болгарии и Албании, согласно заявлению, полученному посольством Индонезии в Софии.

«Ожидается, что подписание этого соглашения о сотрудничестве будет способствовать восстановлению экономики Индонезии, улучшению двусторонних отношений и в соответствии с приоритетными секторами Индонезии в период председательства Индонезии в G20, а именно поощрению нового и устойчивого энергетического перехода», — заявил посол Индонезии.

Бизнес-форум INACEE — это форум для расширения сотрудничества Индонезии со странами Восточной, Юго-Восточной Европы и Балкан. Миссия форума заключается в поощрении расширения экономического сотрудничества путем укрепления взаимовыгодной торговли.