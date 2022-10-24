Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве полиция организовала проверку после конфликта между двумя мужчинами в караоке-клубе в центре столицы, заявили 24 октября в пресс-службе московского управления МВД России.

Полиция

По данным СМИ, заявление в полицию написали на певца Виталия Грачёва (Витас). По предварительным данным, у певца завязался конфликт с мужчиной, который закончился применением баллончика. Пострадавший обратился в полицию.

«По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский режиссёр Юрий Грымов раскритиковал певца Витаса после их сотрудничества во время съёмок клипа на песню «Опера № 2».

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