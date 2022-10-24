Ульяновск, 24 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Ульяновске направят более 3,4 млн рублей на ремонт здания бывшего роддома, где располагается ЦК МСЧ. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В. А. Егорова». Речь в контракте идёт о текущем ремонте санитарных узлов и помещений здания бывшего роддома в Ульяновске по улице Лихачева, 12, где в настоящее время располагается, в частности, администрация ЦК МСЧ.

Отмечается, что работы будут проводиться «в условиях действующего здания без прекращения его функционирования».

Начальная цена контракта составила 4 588 487 рублей. Источник финансирования — средства ОМС, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2022 год.

По итогам торгов стоимость снижена на 1 170 065,64 рубля (-25,5%) — до 3 418 421,36 рубля. Контракт заключён с индивидуальным предпринимателем из Ульяновска.

Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2022 года. На выполнение работ даётся 45 календарных дней.