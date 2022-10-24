Херсон, , 09:10 — REGNUM На бериславском направлении утром в Херсонской области российскими военными утром 24 октября была захвачена группа диверсантов киевских нацистов. Об этом 24 октября рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа)», — сказал он.

Кроме того, Стремоусов уточнил, что также в районе реки Ингулец была сорвана попытка врага прорвать линию обороны Вооружённых сил (ВС) РФ, и добавил, что российские военные контролируют ситуацию на линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что линию обороны на участке Сватово–Кременная в ЛНР укрепляют инженеры российской группировки войск «Отважные».