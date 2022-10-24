Херсон, 24 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Группа диверсантов захвачена на бериславском участке в Херсонской области ночью 24 октября. Об этом говорится в видеосообщении заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, опубликованном в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — сказал Стремоусов.

Он также сообщил, что на Андреевском направлении в районе реки Ингулец была отбита очередная попытка киевских боевиков прорвать линию обороны.

«Всё под контролем. Люди потихоньку выезжают из города и дают военным делать своё дело Киевская, Одесская и все области по дуге будут освобождены от укровермахта, нацистам не избежать военного трибунала», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской области введено военное положение.