Кишинёв, , 09:07 — REGNUM Участники протестных акций, прокатившихся по Кишинёву в течение 23 октября, к исходу дня разбили палаточный городок возле здания генпрокуратуры Молдавии. Трансляцию вела пресс-служба партии «Шор».

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

На вечер вчерашнего дня был назначен протестный митинг на площади Великого национального собрания, но там власти организовали сельскохозяйственную выставку. В полиции объявили, что ожидают от протестующих «провокаций», а также заявили о недопустимости смешивания участников двух мероприятий.

В течение дня сторонники отставки президента и правительства провели серию акций в столице: пикеты, митинги и шествия. Одну из колонн возглавляла депутат парламента, один из лидеров «Шор» Марина Таубер, которую недавно выпустили из-под домашнего ареста.

Полиция препятствовала протестующим: не пустила к месту запланированного митинга, перекрывала пусть колоннам без объяснения причин. Пресс-служба правоохранителей обвиняла активистов в «нарушениях». Были опубликованы кадры пиротехники, лежащей под бензобаком полицейской машины, фото курящих в неположенном месте активистов, а также найденный у одного из них топор.

«Несмотря на то, что организаторы манифестации представили все согласованные с местными властями документы, разрешающие проведение митинга, силы правопорядка отказались разрешать людям двигаться к площади Великого национального собрания. Тысячи полицейских, мобилизованных сегодня властью, избили многих молодых людей и силой усадили их в автозаки», — заявили в пресс-службе «Шор».

Напомним, первый палаточный городок протестующие в Кишинёве разбили в правительственном квартале 18 сентября. 16 октября полиция его снесла. В тот день правоохранители также не пропустили протестующих на площадь Великого национального собрания, где было согласовано проведение митинга.

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