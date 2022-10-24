Мелитополь, , 09:06 — REGNUM Бойцы отряда «Ахмат» приняли участие в благотворительной акции в городе Энергодаре Запорожской области. На личные средства они приобрели для нуждающихся жителей города продукты питания, инвалидные коляски для инвалидов и другие необходимые вещи.

Инвалидная коляска OpenClipart-Vectors

«Бойцы сами захотели стать участниками данной акции и на свои денежные средства приобрели внушительный груз продовольствия, многофункциональные инвалидные коляски и многое другое. Все это было роздано запорожцам воинами из Чеченской Республики», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, благодаря за гуманитарную помощь, местные жители вспоминали, что они видели от «националистов лишь постоянные издевательства, насилие и унижения».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации на территории б. УССР Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова отправил в Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области более 18 тыс. тонн продуктов питания для населения и военных, было закуплено медицинского оборудования и лекарственных средств на 100 млн рублей.