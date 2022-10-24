Херсон, 24 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа захвачена на территории Херсонской области минувшей ночью. Об этом 24 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

Он опубликовал в личном телеграм-канале видео с рассказом о текущей обстановке в зоне боевых действий. По словам Стремоусова, ночью на бериславском участке была захвачена киевская ДРГ.

Также на андреевском направлении в районе реки Ингулец российские войска отразили попытку прорыва обороны.