Москва, , 09:02 — REGNUM После объектов в сфере электроэнергии российские войска будут бить по газовым вышкам, на очереди — пункты управления железной дорогой, перечислил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

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«Мы методично сначала погасим свет, потом, возможно, будем работать по газовым вышкам. Надо отметить, что на каждой станции газоперекачки своя электростанция, туда тоже надо», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Следующие цели — пункты управления железной дорогой, энергосистемой, нацбанка, монетного двора, перечислил он.

«Я уверен, что все цели учтены, каждая должны быть выверена, чтобы дошла до цели, всё-таки запуск каждой ракеты — это серьёзные траты с нашей стороны», — добавил парламентарий.