Рига, , 09:02 — REGNUM С киевским режимом согласуется отчуждение попавших под санцкии санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», а также расположенного в Риге Дома Москвы. Об этом 23 октября сообщило агентство LЕТА.

Цвета Латвии (сс) Public Domain Photography

Отмечается, что министр юстиции Янис Борданс ещё летом 2022 года поручил экспертам ведомства разработать специальный закон об отчуждении имущества для этих объектов, так как намерен использовать их для размещения беженцев с территории б. УССР, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

Также указывается, что после этого эксперты латвийского минюста провели углубленный анализ и подготовили доклад о ходе этого дела с учётом сложности вопроса. При этом подчёркивается, что выводы из доклада защищают интересы Киева и из-за этого важно, чтобы латвийские публичные заявления не нанесли им ущерб.

При этом указывается, что в данный момент минюст прибалтийской республики обновляет информацию и согласовывает доклад с другими учреждениями, а затем направите его правительству страны на рассмотрение.

Отметим, санаторий «Белоруссия» принадлежит Белоруссии в лице администрации президента республики, а санаторий «Янтарный берег» является филиалом «Детского медицинского центра» управления делами президента России.