Иркутск, , 09:02 — REGNUM Полицейские Приангарья разыскивают без вести пропавшего школьника, сообщает 24 октября телеграм-канал ГУ МВД РФ по Иркутской области. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения 13-летнего Даниила Брюзгина.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения 13-летнего Даниила Брюзгина МВД

Еще 19 октября мальчик самовольно ушел из школы в с. Илир по ул. Строительной, 1 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз подростка видели на трассе недалеко от села Шерагул.

На вид ребенку 12-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза голубые, под правым глазом шрам. Был одет: серая шапка, куртка синего цвета, брюки чёрные.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября иркутские спасатели известили об успешном завершении поисков 35-летнего жителя поселка Новонукутский, который с 24 сентября находился в лесном массиве.

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