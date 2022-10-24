Оренбург, 24 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Оренбурге горожанин подал в суд иск с требованием проиндексировать сумму возмещения вреда, сообщили 24 октября в пресс-службе Промышленного райсуда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В 2008 году ответчик перевозил в автомобиле пассажиров и допустил опрокидывание транспорта. Истец получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Ранее виновник ДТП осужден за нарушение правил дорожного движения.

По гражданскому делу с ответчика взыскан утраченный заработок ежемесячно в размере 5 тыс. рублей — пожизненно, начиная с октября 2012 года. Истец считает, что сумма подлежит индексации. Прожиточный минимум с 2012 года увеличился до 10 397 рублей.

Горожанин просит взыскать с виновника ДТП задолженность по индексации ежемесячных выплат в размере 236 175 рублей. Судебное заседание назначено на 10 ноября.