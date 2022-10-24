Пекин, 24 октября 2022, 09:00 — REGNUM По данным Ланьчжоуского университета, было обнаружено, что пробиотики из традиционной китайской ферментированной пищи Цзяншуй способны помочь в лечении гиперурикемии, ключевой биохимической основы подагры, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.
Исследовательская группа из Школы естественных наук при Университете Ланьчжоу обнаружила, что штамм fermentum GR-3, выделенный из Цзяншуй, может разлагать мочевую кислоту, сказал руководитель группы и профессор университета Ли Сянкай.
Как популярное традиционное китайское блюдо, Цзяншуй обычно готовят из ферментированных овощей. Предыдущее исследование исследовательской группы показало, что пробиотики Цзяншуй могут облегчить гиперурикемию и подагру у мышей. Затем исследователи приготовили йогурт со штаммом GR-3, выделенным из Цзяншуй, и провели двухмесячное испытание на людях на 120 добровольцах с гиперурикемией.
Результаты показали, что йогурт «Цзяншуй» обладает высокой способностью к расщеплению мочевой кислоты. Таким образом, по словам Ли, фермент GR-3, выделенный из Цзяншуй, является терапевтическим вспомогательным средством при лечении гиперурикемии, а также помогает уменьшить накопление тяжелых металлов. Результаты исследования были опубликованы в iScience и ряде других журналов.