Пекин, 24 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. По данным Ланьчжоуского университета, было обнаружено, что пробиотики из традиционной китайской ферментированной пищи Цзяншуй способны помочь в лечении гиперурикемии, ключевой биохимической основы подагры, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Злосчастный французский король Людовик XVIII, страдающий подагрой, хромая, бежит от Наполеона. Карикатура 1815 года

Исследовательская группа из Школы естественных наук при Университете Ланьчжоу обнаружила, что штамм fermentum GR-3, выделенный из Цзяншуй, может разлагать мочевую кислоту, сказал руководитель группы и профессор университета Ли Сянкай.

Как популярное традиционное китайское блюдо, Цзяншуй обычно готовят из ферментированных овощей. Предыдущее исследование исследовательской группы показало, что пробиотики Цзяншуй могут облегчить гиперурикемию и подагру у мышей. Затем исследователи приготовили йогурт со штаммом GR-3, выделенным из Цзяншуй, и провели двухмесячное испытание на людях на 120 добровольцах с гиперурикемией.

Результаты показали, что йогурт «Цзяншуй» обладает высокой способностью к расщеплению мочевой кислоты. Таким образом, по словам Ли, фермент GR-3, выделенный из Цзяншуй, является терапевтическим вспомогательным средством при лечении гиперурикемии, а также помогает уменьшить накопление тяжелых металлов. Результаты исследования были опубликованы в iScience и ряде других журналов.