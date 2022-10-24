Москва, , 09:06 — REGNUM Линию обороны на участке Сватово–Кременная в ЛНР укрепляют инженеры российской группировки войск «Отважные». Об этом сообщает 24 октября РИА Новости.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

На участке устанавливают танковые заграждения, которые не позволят бронетехнике противника преодолеть оборонительный рубеж. После сооружения бетонных конструкций на этом участке установят противотанковые ежи для полной блокировки при отходе с позиций.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — рассказал инженер.

После перегруппировки на харьковском направлении, пояснил инженер, инженерным сооружениям на передовой уделяют больше внимания.

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