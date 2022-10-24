Москва, 24 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Линию обороны на участке Сватово–Кременная в ЛНР укрепляют инженеры российской группировки войск «Отважные». Об этом сообщает 24 октября РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

На участке устанавливают танковые заграждения, которые не позволят бронетехнике противника преодолеть оборонительный рубеж. После сооружения бетонных конструкций на этом участке установят противотанковые ежи для полной блокировки при отходе с позиций.

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встаёт, дальше он не сможет проехать», — рассказал инженер.

После перегруппировки на харьковском направлении, пояснил инженер, инженерным сооружениям на передовой уделяют больше внимания.

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