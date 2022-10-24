Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница надолго оставила многоквартирный дом без воды. Об этом сообщает областное управление ФССП.

Флаг ФССП

Жительница дома по ул. Сулимова отказывалась впустить коммунальщиков в свою квартиру для устранения аварии. Более того, она уже несколько раз подтапливала нижние квартиры. В связи с этим управляющая компания была вынуждена отключить водоснабжение всего подъезда до устранения аварии, пишет Накануне. Ru.

К ситуации подключились суд и затем судебные приставы. Было принято решение демонтировать входную дверь. Но в момент демонтажа гражданка открыла дверь и впустила сотрудников в квартиру. Сейчас авария уже устранена, а водоснабжение жильцов дома восстановлено.