Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Шоураннер (главный продюсер) сериала «Дом Дракона» Райан Кондал пообещал, что во втором сезоне шоу будет больше юмора. Об этом 23 октября сообщил портал Deadline.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Кондал также заявил, что продолжение сериала будет более остросюжетным, и в этом моменте оно приблизится к «Игре престолов». Он пояснил, что авторы «Дома Дракона» намеренно замедлили повествование в первом сезоне, поскольку хотели, чтобы зрители лучше изучили новых персонажей.

«Мы доберемся до зрелища, — успокоил зрителей Кондал, — но вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну».

Напомним, сегодня, 24 октября 2022 года, телеканал HBO и потоковый сервис HBO MAX покажут последний эпизод первого сезона «Дома Дракона». Как ранее сообщило ИА REGNUM, партнёр компании допустил утечку этой серии в Сеть, в результате она тут же была опубликована на пиратских ресурсах.

Читайте ранее в этом сюжете: HBO агрессивно отреагировал на утечку финала 1-го сезона «Дома дракона»