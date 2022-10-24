Южно-Сахалинск, , 08:59 — REGNUM На Сахалине на острове Итуруп помощь спасателей потребовалась группе из четырёх туристов. Три человека пожаловались на тахикардию, аллергию и высокую температуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Подножье вулкана Баранского Николай Михальченко © ИА REGNUM

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Сообщение поступило вечером 22 октября. Поиски группы начались утром 23 октября.

Туристы почувствовали себя плохо у подножья вулкана Баранский. Сотовой связи в этом районе нет.

В 11:00 по местному времени 24 октября спасатели высадились с катера на побережье острова для поиска людей.

Телеграм-канал «ЧП Сахалин» сообщил, что туристов удалось обнаружить группе, обследующей место на вертолёте. Известно, что состояние людей ухудшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели ГУ МЧС России по Камчатскому краю обнаружили троих туристов, уехавших на внедорожнике в район Больших Банных источников (Елизовский муниципальный район) и переставших выходить на связь. Люди живы и здоровы.