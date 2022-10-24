Мельбурн, Австралия, 24 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Теннисистка из России Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. Спортсменка в трёх партиях уступила в четвертьфинальном матче Australian Open в Мельбурне.

JOEL CARRETT/ EPA/TASS Теннисистка Анна Калинская

Поединок завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу китайской теннисистки, которая на турнире имеет 12-й номер посева из-за её высокой позиции в рейтинге мировой теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале китаянка сыграет с украинкой Даяной Ястремской, которая попала в основную сетку соревнований через матчи квалификационного отбора. В четвертьфинале Ястремская одолела чешку Линду Носкову.

В другом полуфинале встретятся действующая победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии и четвёртая ракетка мира американка Коко Гауфф.

До полуфинала в одиночном разряде на взрослом уровне из Россиян добрался только Даниил Медведев, который в четвертьфинале победил поляка Хуберта Хуркача.

В четверг свой четвертьфинальный матч среди юниоров проведёт Влада Минчева, занимающая 20-ю позицию рейтинга. Она сразится с Эной Койке из Японии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Минчева и её соперница с Украины Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга Australian Open. При этом россиянка победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила смелость украинской теннисистки, пожавшей руку россиянке после встречи. При этом политик выразила уверенность, что после этого поступка на родине Елизавету Котляр загнобят.

По словам Журовой, во многих видах спорта рукопожатия были обязательными, но теперь Международному олимпийскому комитету, возможно, придётся пересмотреть это.

Российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе.

Такое решение приняли из-за продолжения СВО. Украинские теннисисты, выступающие во взрослой категории, отказались от традиционных рукопожатий со спортсменами из России и Белоруссии.