Барнаул, 24 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае завершился сбор зерновых и зернобобовых культур, его объем составил 5,5 млн тонн, сообщил 24 октября заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на оперативном совещании в правительстве региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Сбор зерна, по оперативным данным, в этом году составил 5,5 млн тонн. 3,2 млн тонн из этого объема — пшеница, в том числе 2,7 млн тонн — яровая пшеница. Также более 700 тыс. тонн — сбор гречихи.

«Специалисты отмечают высокое качество полученного урожая. 98% яровой пшеницы соответствует показателям продовольственной. В прошлом году фиксировался 90-процентный уровень продовольственной пшеницы. Эксперты отмечают, что этот фактор должен быть определяющим в восстановлении цены и спроса на алтайское зерно», — отметил замминистра.

Он также сообщил, что в крае закончилась уборка сахарной свеклы. Ее получено 1,2 млн тонн, что соответствует уровню 2021 года.

Предварительные данные по сбору сои, рапса и льна масличного — аналогичны и выше прошлогодних показателей. В этом сезоне хозяйства получили 288 тыс. тонн рапса, 190 тыс. тонн сои и 252 тыс. тонн льна.

Основной объем площадей подсолнечника в регионе убран, получено более 750 тыс. тонн маслосемян. К обмолоту осталось порядка 100 тыс. гектаров с посевами гибридов поздних сроков созревания. Традиционно их убирают с наступлением устойчивых отрицательных температур.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские регионы традиционно занимают ведущие позиции в сельскохозяйственной отрасли и стабильно достигают высоких производственных показателей.

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