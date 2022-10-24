Вадинский район, Пензенская область, , 09:11 — REGNUM По факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса прокуратура Пензенской области организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного орган.

ДТП в Пензенской области t. me/prokpenza58

Авария произошла на территории Вадинского района утром 22 октября на 12 км + 500 м автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». В результате ДТП пострадали несколько человек, троих из них госпитализировали в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

Предварительно установлено, что рейсовый автобус MAN, следовавший из Москвы в город Белинский, допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль марки УАЗ, который отбросило на полосу встречного движения. В этот момент произошло его столкновение с автомобилем марки «Газель», ехавшем во встречном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дорожной аварии, произошедшей на трассе в Пензенской области, погибли четыре человека.

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