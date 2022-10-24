Томск, 24 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Банковские вклады жителей Томской области к началу сентября 2022 года составили 163 млрд рублей. Это на 9% больше показателей сентября прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

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При этом средняя доходность накопительных счетов до одного года в Сибирском федеральном округе выросла, достигнув 5%. Доходность вкладов свыше года составила 6,8% (против 5,7% в августе 2021 года).

По словам управляющего отделением Елены Петроченко, сегодня клиентам приходится выбирать из большого многообразия предложений при открытии вклада.

«С 1 октября этого года оценить каждое предложение и сделать выбор стало проще. Банки теперь раскрывают важные условия вкладов, открытых как в офисе, так и онлайн, в виде краткой и понятной таблицы», — отметила она, добавив, что форма и содержание таблиц едины для всех банков.