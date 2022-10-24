Владикавказ, 24 октября 2022, 08:54 — REGNUM Мобильные пункты военкоматов перестали действовать в пунктах пропуска через государственную границу в Республике Северная Осетия. Убрать их с 22 октября распорядился глава республики Сергей Меняйло.
Он отметил, что ситуация в пунктах пропуска на границе с Грузией и Южной Осетией стабилизировалась, поток желающих покинуть Россию схлынул.
Напомним, мобильные пункты военкоматов были открыты после того, как на двух КПП в Северной Осетии скопились десятки тысяч человек, желающих выехать за пределы РФ. Рост потока произошел на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
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