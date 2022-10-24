Владикавказ, 24 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Мобильные пункты военкоматов перестали действовать в пунктах пропуска через государственную границу в Республике Северная Осетия. Убрать их с 22 октября распорядился глава республики Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

«Дал распоряжение… убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва, которые действовали там в течение нескольких недель», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ситуация в пунктах пропуска на границе с Грузией и Южной Осетией стабилизировалась, поток желающих покинуть Россию схлынул.

Напомним, мобильные пункты военкоматов были открыты после того, как на двух КПП в Северной Осетии скопились десятки тысяч человек, желающих выехать за пределы РФ. Рост потока произошел на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.