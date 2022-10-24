Москва, 24 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Российские десантники разгромили подразделение ВСУ с помощью артиллерийских ударов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Ведомство опубликовало видеозапись работы артиллеристов ВДВ в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР. Уточняется, что события разворачивались на Южном фронте.

Всего в результате ударов уничтожено около десяти единиц танков и других бронированных машин.