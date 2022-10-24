Херсон, 24 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Еще три оккупированных киевским режимом региона в ближайшем времени будут освобождены, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он добавил, что это священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма.

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