Стремоусов заявил о скором освобождении Николаева, Одессы и Днепропетровска
Херсон, 24 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Еще три оккупированных киевским режимом региона в ближайшем времени будут освобождены, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Кирилл Стремоусов
«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Он добавил, что это священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма.
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