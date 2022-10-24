Москва, , 08:53 — REGNUM У России хватит сил и средств, чтобы предотвратить взрыв грязной бомбы любым путем, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Сегодня мы предупредили наших врагов о том, что знаем их помыслы. У нас вполне хватит воли, сил, средств, чтобы предотвратить взрыв грязной бомбы любым путём», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Россия знает, что «Зеленский этой бомбой занимается, знаем где, знаем сроки изготовления, знаем всё».

«Поэтому вы этого дурачка поставьте на место, иначе мы снесем это предприятие дотла, снесем рудники, где добывается уран. У нас нет другого варианта, мы не можем допустить взрыв этой гадости», — указал парламентарий.

Они используют другие варианты, как заставить Россию применить тактическое ядерное оружие — взорвать грязную бомбу.

«Наша доктрина гласит, что если на российских областях что-то взорвётся такое, то мы сразу ответим ядерным ударом. Мы не коснемся сил ядерного сдерживания — наших межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, подвижные шахтные — ракеты Х-55, стратегические ракетоносцы ТУ-95, ТУ-160, различные ракеты Синева, Булава, что находится на подводных лодках. Триада вода-воздух-земля — то, что полностью предназначено для наших друзей из США. Здесь не надо Булавой по ним колошматить, не те варианты, не то количество зарядов у той же Британии, всё можно решить», — рассуждает Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в распространённом 24 октября Госдепом США совместном заявлении трёх стран говорится, что США, Великобритания и Франция считают ложными предупреждения России о том, что киевский режим может применить на территории б. УССР так называемую «грязную бомбу».

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