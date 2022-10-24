Пхеньян, 24 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Военные Северной и Южной Кореи обменялись 24 октября ударами и обвинили друг друга в эскалации боевых действий.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Как утверждает южнокорейское агентство Рёнхап, северокорейское торговое судно якобы нарушило северную ограничительную линию и в ответ на это военные Южной Кореи открыли по нему огонь.

Также указывается, что, по данным северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства Кореи, военные КНДР открыли на это ответный огонь из реактивных систем залпового огня для того, чтобы «отбросить назад вражеское судно».

При этом ни одна из сторон не сообщает о пострадавших или повреждениях судов в результате инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года.