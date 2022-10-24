Сеул, 24 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. С 24 по 28 октября представители Южной Кореи и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива проведут очередной раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В Совет входят шесть стран: ОАЭ, Байхрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.

Сообщается, что стороны обсудят ряд вопросов, включая цифровую торговлю, права интеллектуальной собственности и критерии определения страны происхождения.

Известно, что Южная Корея и страны Персидского залива возобновили переговоры о ЗСТ в начале текущего года после 13-летнего перерыва. Два раунда переговоров состоялись в марте и июне соответственно.

В 2020 году товарооборот между странами составил $46,6 млрд.