Анкара, , 08:58 — REGNUM Турция «полным ходом» ведёт торговлю с Россией в национальных валютах, и США не могут вмешаться в ситуацию. Об этом глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил в своей колонке в газете Aydınlılk.

Турецкая лира Рыжкова Анна © ИА REGNUM

По его словам, Турция и Россия осуществляют обмен в рублях, который работает «как часы с налаженной сетью». Уточнять, какой именно метод используется для денежных переводов, Топкурулу не стал.

«Торговля с использованием национальных валют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться», — подчеркнул турецкий политик.

США пилят сук, на котором сидят, добавил он. Торговля между Турцией и Россией теперь происходит без доллара, принятого в качестве мировой резервной валюты.

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