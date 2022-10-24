Рим, 24 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони благодарна грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили за поздравление с назначением на должность. Об этом она сообщила 23 октября в соцсети Twitter.

Presidenza della Repubblica Джорджа Мелони

«Мы сделаем всё, чтобы укрепить отношения между Италией и Грузией и оказать помощь на курсе, избранном вашим народом», — добавила Мелони.

Гарибашвили ранее поздравил ее и заявил, что Тбилиси надеется на «непрерывную поддержку» со стороны Италии евроатлантического курса Грузии.

Стоит отметить, что Италия в связи с большим количество грузинских мигрантов традиционно является второй в списке стран, из которых больше всего в Грузию присылают денежных переводов. В начале 2021 года Италия несколько месяцев была по этому вопросу первой, обогнав Россию.