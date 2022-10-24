Владивосток, , 08:48 — REGNUM В школе №43 во Владивостоке прошла торжественная церемония установки мемориальной доски в память о выпускнике Юрии Александрове, который погиб во время спецоперации по освобождению Донбасса, сообщает Primpress.ru.

Память ИА REGNUM

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Старший матрос 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота Юрий Александров погиб 6 марта. За самоотверженность, мужество и проявленный героизм награждён орденом Мужества (посмертно).

Мемориальную доску открыли его родители. В память о герое боевой расчёт выполнил три выстрела в небо.

В школе вспоминают об Александре как о добром, отзывчивом и улыбчивом парне, на которого можно было положиться. С честью и достоинством он выполнял свой долг перед родиной, за которую отдал самое дорогое — жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальную доску в честь выпускника, старшего лейтенанта Владислава Садыкова, торжественно открыли 19 октября на здании лицея №1 в Брянске.