Оренбург, 24 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело о покушении на сбыт наркотиков. Фигурант получил длительный срок, сообщили в областной прокуратуре.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Злоумышленник признан виновным в незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств, а также покушении на сбыт наркотика в крупном размере.

Установлено, что весной 2022 года мужчина через интернет сделал заказ набора оборудования и химических веществ. Покупку он извлекал из тайника — «закладки». Впоследствии он приготовил крупную партию смеси прекурсоров наркотических средств и пытался сбыть.

Фигуранта приговорили к восьми годами одному месяцу. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.