Иркутск, , 08:48 — REGNUM На территории Ленинского округа Иркутска в связи с падением Су-30 введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, пострадавшие жильцы получат помощь. Другие подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области сообщает пресс-центр городской мэрии.

Падение Су-30 в Иркутске Цитата из видео очевидцев

«Сейчас работаем с горожанами. В доме по адресу 2-й Советский переулок, 4 — пять человек. Никто их них не пострадал», — пояснил мэр города Иркутска Руслан Болотов.

По его словам, 24 октября решают вопросы с их дальнейшим пребыванием, восстановлением документов.

«Для жителей близлежащих домов — проблем и рисков никаких нет, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По поручению губернатора действия проводятся в соответствии с постановлением министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведется подключение домов, оставшихся без электроснабжения», — подчеркнул Руслан Болотов.

Также известно, что МУП «Комбинат питания» обеспечит жителей пострадавшего дома горячей едой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. Утром, 24 октября, Игорь Кобзев навестил семьи погибших летчиков.

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