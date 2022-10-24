Каир, 24 октября 2022, 08:47 — REGNUM Египет разработает новый валютный индикатор, чтобы отучить страну от привязки национальной валюты к доллару США, заявил 23 октября глава центрального банка страны Хасан Абдалла, как передает агентство Reuters.
Абдалла сообщил на экономической конференции, что центральный банк также работает над введением валютного хеджирования и уже завершил работу над фьючерсными контрактами в процессе пересмотра своей системы торговли валютой.
Новый индикатор будет основан на корзине из нескольких валют и, возможно, золота, сказал он, поскольку США не входят в число основных торговых партнеров Египта, а, кроме того, Египет не относится к числу нефтедобывающих стран, чьи валюты в основном и привязаны к доллару.
«Я не знаю, почему люди всегда зацикливаются на долларе, — заявил глава ЦБ. — Мы хотим, чтобы нас видели на фоне каждой валюты».
За последние месяцы египетский фунт укрепился по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире.
«Но люди всего этого не видят», — сказал Абдалла на конференции.
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