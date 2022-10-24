Каир, , 08:47 — REGNUM Египет разработает новый валютный индикатор, чтобы отучить страну от привязки национальной валюты к доллару США, заявил 23 октября глава центрального банка страны Хасан Абдалла, как передает агентство Reuters.

Египетские фунты emi moriya

Абдалла сообщил на экономической конференции, что центральный банк также работает над введением валютного хеджирования и уже завершил работу над фьючерсными контрактами в процессе пересмотра своей системы торговли валютой.

Новый индикатор будет основан на корзине из нескольких валют и, возможно, золота, сказал он, поскольку США не входят в число основных торговых партнеров Египта, а, кроме того, Египет не относится к числу нефтедобывающих стран, чьи валюты в основном и привязаны к доллару.

«Я не знаю, почему люди всегда зацикливаются на долларе, — заявил глава ЦБ. — Мы хотим, чтобы нас видели на фоне каждой валюты».

За последние месяцы египетский фунт укрепился по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире.

«Но люди всего этого не видят», — сказал Абдалла на конференции.

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