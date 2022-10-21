Краснодарский край, 19 декабря, 2014, 09:31 — ИА Регнум. В Краснодаре принят главный финансовый документ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы краевого центра 19 декабря, проект местного бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов был утвержден парламентариями накануне на очередном заседании.

О формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период рассказал заместитель главы Краснодара, директор департамента финансов Александр Михеев. По его словам, работа велась с мая текущего года. При этом расчеты производились, исходя из предварительного прогноза развития муниципального образования и динамики собираемости налогов в последние годы.

10 ноября документ был вынесен на общественные слушания. Контрольно-счетной палатой Краснодара проведена экспертиза проекта решения городской думы о местном бюджете на указанный период.

Как подчеркнул Александр Михеев, изначально проект местного бюджета верстался по оптимистичному прогнозу. Однако с учетом складывающейся экономической ситуации, главный финансовый документ города будет пересматриваться в соответствии с рекомендациями Минфина России по оптимизации расходов. Эта работа уже ведется.

Так, в соответствии с утвержденным гордумой проектом решения, доходы местного бюджета на 2015 год определены в объеме 20,1 млрд рублей, в том числе — 12,9 млрд рублей собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, 7,2 млрд рублей — безвозмездные поступления, в частности — из краевого бюджета. Расходы на 2015 год запланированы в сумме 23,1 млрд рублей, на 2016 год — 22,7 млрд рублей, на 2017 год — 23 млрд рублей. Дефицит следующего года составит 3 млрд рублей.

Александр Михеев подчеркнул, что в 2015 году городской бюджет сохранит социальную направленность. Основной объем расходов придется на разделы социальной сферы. С учетом межбюджетных трансфертов указанные расходы в местном бюджете предлагаются на следующий год в сумме 12,8 млрд рублей, что составляет в общей структуре расходов 55,4%.

«Расходная часть местного бюджета впервые сформирована и представлена в программном формате на основе 24 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города», — сказал Александр Михеев.