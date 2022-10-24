Чебоксары, 24 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В январе — сентября чебоксарцы после общения с мошенниками лишились более 232 млн рублей. Самая популярная схема обмана — звонки от «банковских сотрудников», которым доверчивые горожане перечили 120 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу Чебоксары по итогам Дня профилактики бесконтактных хищений.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Полицейские в рамках очередных профилактических мероприятий побывали в организациях и предприятиях, где рассказали о наиболее распространённых способах обмана и как вести себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Правоохранители призвали слушателей соблюдать два правила, которые позволят сохранить средства и не попасться на уловки аферистов: не сообщать персональных данных и не переводить деньги на счета, продиктованные неизвестными.

По данным полиции, в январе–сентябре чебоксарцы лишились более 232 млн рублей. В ведомстве приводят наиболее распространённые схемы обмана: звонок «банковского работника», который сообщает об опасности стать должником по чужому кредиту или попытке хищения сбережений (доля в общей статистике дистанционных мошенничеств — 28%, ущерб составил около 120 млн рублей), под предлогом продажи товаров (23,4%, более 12 млн рублей), под видом заработка на инвестициях и криптовалюте (12,9%, более 54 млн рублей).

Также жертвами мошенников стали 66 пенсионеров, передавшие свыше 18 млн рублей, чтобы помочь якобы совершившим ДТП родственникам. Ещё почти 12 млн рублей перечислено аферистам при попытке получить транспортные услуги.

Напомним, что ранее чебоксарский программист, поверив аферистам, перевёл им 7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 91-летний пенсионер распознал телефонных аферистов, требовавших 900 тыс. рублей под видом оказания помощи попавшему в ДТП внуку. Мужчина стал задавать простые вопросы мошенникам, на которые они не смогли ответить, а затем обратился в полицию.