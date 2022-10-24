Москва, 24 октября 2022, 08:47 — REGNUM Соединенные Штаты готовят новые санкции против России и Ирана за якобы поставку Тегераном беспилотников для Москвы. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.
Какого именно характера планируется ввести ограничительные меры, американские дипломаты не уточнили.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и их партнеров о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Она пояснила, что такие шаги Вашингтона являются поводом надавить на иранскую сторону.
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