Москва, , 08:47 — REGNUM Соединенные Штаты готовят новые санкции против России и Ирана за якобы поставку Тегераном беспилотников для Москвы. Об этом заявили в американском посольстве в Москве.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на [территории б. УССР]. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном», — заявили «Известиям» в посольстве.

Какого именно характера планируется ввести ограничительные меры, американские дипломаты не уточнили.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и их партнеров о том, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Она пояснила, что такие шаги Вашингтона являются поводом надавить на иранскую сторону.

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