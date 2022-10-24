Москва, , 08:47 — REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала диким и омерзительным высказывание журналиста Антона Красовского о детях.

Маргарита Симоновна Симоньян

Сотрудник СМИ во время интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко отреагировал на рассказ о детях из Закарпатья, утверждавших, что территория б. УССР «оккупирована москалями» призывом к физической расправе.

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По мнению Симоньян, высказывание Красовского дико и омерзительно.

«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала главный редактор в телеграм-канале.

Напомним, ранее широкий резонанс вызвали высказывания самой Маргариты Симоньян о необходимости привлечения в армию неплательщиков алиментов.