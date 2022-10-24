Джакарта, 24 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Территориальный спор между Индонезией и Австралией из-за Песчаного острова к югу от индонезийской провинции Восточная Нуса Тенггара вернулся в центр внимания после того, как коренные жители призвали Австралию покинуть остров, сообщает CNN Indonesia.

Zahrasrtn Остров

«Если Австралия не хочет уходить с Песчаного острова, мы вынуждены подать иск о правах наших коренных народов в Австралийский суд Содружества в Канберре», — заявил Ферди Танони, представитель по правам человека коренных жителей острова.

Претензии Австралии на остров вызвали бурную реакцию сообщества в Индонезии.

В последнее время в районе островной группы ведется бурение нефтяных скважин.

«На самом деле, этот район полностью принадлежит коренным народам Тимора, Роте и Алор», — заявил Ферди Танони.

Индонезийско-австралийский спор из-за песчаного острова возник с 1974 года, когда Канберра и Джакарта подписали меморандум о взаимопонимании о территориальных границах. В то время Австралия быстро заявила права на песчаный остров как на свой собственный и до сих пор ведет спор с Индонезией.