Улан-Удэ, 24 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам сентября годовая инфляция замедлилась до 14,9% против 20% в апреле 2022 года. Впрочем, это всё же выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (12,68%) и по России в целом (13,68%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Курица

По словам управляющего финансовым учреждением Натальи Эйрих, на темпы роста цен во многом повлияла динамика цен на продукцию птицеводства. У предприятий снизилась себестоимость производства в связи со снижением цен на корма.

Последнее объясняется ожиданием рекордного урожая зерновых и масличных культур, высоким уровнем переходящих запасов и сокращением экспорта.

«Как следствие, медленнее росли цены на курицу и куриные окорочка. А яйца на полках магазинов стоили даже дешевле, чем год назад», — отметила Наталья Эйрих.

Добавим, что показатели годовой инфляции на продукты питания в республике составили 15,25%, на непродовольственные товары — 18,2%, на услуги — 7,86%.