Тюмень, 24 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Тюменка обратилась в суд, чтобы доказать вину врачей в смерти своей бабушки. Мария ранее направляла жалобу в следственное управление СКР по Тюменской области, но там ей отказали в возбуждении уголовного дела в отношении медиков, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Причиной смерти стало острое воспаление почек. А смерть наступила из-за сепсиса. Считаю, что в этом виноваты врачи областной больницы №2 Тюмени, которые не провели должным образом обследование», — заявляет Мария.

В марте 2021 бабушка Марии начала жаловаться на здоровье. Фельдшеры лишь прописывали лишь «Смекту». После 13 апреля бабушка почти не вставала и практически перестала ходить, жаловалась на опоясывающую боль. Осмотр проводила стажёр-уролог, которая не выявила явное воспаление почек. И только 19 апреля пожилую женщину удалось госпитализировать. В этот же день бабушка умерла.

На вскрытии выяснилось, что она гнила изнутри и скончалась в муках. Сперва департамент здравоохранения, по словам Марии, признал ошибки медиков, даже якобы кого-то наказали. Но затем ведомство от своих выводов.

Мария отмечает, что СУ СКР по Тюменской области отказал в возбуждении уголовного дела, несмотря на две проведённых экспертизы, которые подтвердили частичную вину уролога в смерти бабушки. Мария вынуждена была обратиться в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2022 года другая тюменка отсудила у медицинского учреждения более 800 тыс. рублей за неправильный диагноз. Женщина едва не умерла от острого аппендицита.