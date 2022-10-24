Москва, 24 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Он также напомнил, что угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США, Великобритания и Франция считают ложными предупреждения России о том, что киевский режим может применить на территории б. УССР так называемую «грязную бомбу». Об этом говорится в распространённом 24 октября Госдепом США совместном заявлении трёх стран.

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел ряд телефонных переговоров с иностранными коллегами на тему возможной провокации киевского режима, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.