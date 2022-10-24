Зейский район, Амурская область, , 08:45 — REGNUM Одна из частей ракеты-носителя «Союз 2б» найдена в Зейском районе Амурской области. Предстоит обнаружить ещё три, сообщило ИА ПортАмур.

Обломки ступени ракеты Vsatinet

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На территорию Зейского района должны были упасть четыре обломка. Ракета-носитель летела над населёнными пунктами Золотая Гора, Кировский, Береговой и Хвойный.

Фрагмент нашли 23 октября. Поиски ещё трёх частей продолжаются.

Как сообщалоИА REGNUM, жителей населённых пунктов в Зейском районе Амурской области предупредили о падении обломков ракеты-носителя. Людям рекомендовали не покидать населённые пункты. Бригады спасателей были готовы к устранению возможных ЧС.