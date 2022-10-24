Лондон, , 08:41 — REGNUM Свою кандидатуру на пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра Великобритании не будет выдвигать бывший глава правительства страны Борис Джонсон. Он сообщил об этом вечером 23 октября в своём заявлении.

Борис Джонсон U.S. Department of State

Как отметил Джонсон, он, по его мнению, имеет «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе» в ходе выборов 2024 года и уверен, что в случае его участия в нынешних партийных выборах нового премьер-министра Британии его ожидает успех, тем паче, что он заручился поддержкой 102 депутатов-консерваторов, что является необходимым условием для формального выдвижения на этот пост.

«Но в течение последних дней я, к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно», — отметил экс-премьер-министра Великобритании.

При этом он уточнил, что смог договориться с другими кандидатами на пост главы правительства страны — экс-главой минфина страны Риши Сунаком и лидером палаты общин парламента Пенни Мордонт, о совместной работе в национальных интересах, однако они так и не могли прийти «к общему знаменателю».

«Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — добавил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава минфина Британии Риши Сунак заявил, что возвращение на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет катастрофой для Консервативной партии.